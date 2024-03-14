Elazığ'da dilencinin zabıtalardan kaçışı kameraya böyle yansıdı Elazığ’da bir dilencinin zabıta ekiplerini görünce "Dişim ağrıyor hastaneye gideceğim" diyerek kaçması kameralara yansıdı.

İHA

Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayında dilencilere yönelik çalışma yaptı.

Halkın yoğun olduğu sokak ve caddelerde çalışma yapan ekipler, gün boyu dilenci yakalamak için yoğun çaba sarf etti.

"Dişim ağrıyor hastaneye gideceğim"

Bir dilencinin zabıta ekiplerini görünce "Dişim ağrıyor hastaneye gideceğim" diyerek kaçması ise kameralara yansıdı.

Duygu istismarı yapan ve ekipler tarafından yakalanan dilenciler, zabıta müdürlüğüne götürüldü.

Dilencilere yönelik çalışmaların süreceği ifade edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)