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Elazığ'da dini nikahlı eşini vuran şahıs tutuklandı

Elazığ'da dini nikahlı eşini vuran şahıs tutuklandı

Eşi M.O. tarafından vurulan 22 yaşındaki Bahar T., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından tutuklanan şahsın ise çok sayıda suç kaydı bulunduğu ve cezaevinden yeni çıktığı öğrenildi.