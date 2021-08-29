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- Elazığ'da dini nikahlı eşini vuran şahıs tutuklandı
Elazığ'da dini nikahlı eşini vuran şahıs tutuklandı
- İHA
- 29.08.2021 - 12:09
Elazığ'ın Yazıkonak beldesinde yaşayan Bahar T. ve dini nikahlı eşi M.O. arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.
Tartışmanı uzamaya başlamasının arından Bahar T.'nin annesi odaya girerek, tartışmayı bitirmek istedi.
Ancak M.O, Bahar T.'nin annesini odadan çıkararak, eşini başından vurdu.
22 YAŞINDAKİ BAHAR HAYATINI KAYBETTİ
Anne tekrar odaya girince, kızını kanlar içinde yerde yatarken gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Bahar T., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Talihsiz kadın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.
ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI ÇIKTI
Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından M.O. ve Bahar T.’nin swap örnekleri alındı.
Gözaltına alınan M.O., İl Jandarma Komutanlığı'nda ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi mahkeme karşısına çıkan şüpheli, ‘kasten adam öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
M.O.’nun çok sayıda suç kaydı bulunduğu ve cezaevinden yeni çıktığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.