Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü, aracının kontrolü kaybetmesi ile kaldırıma çarptı. Kazayı gören vatandaşlar yardıma koşarak olayı sağlık ekiplerine bildirdi.

Elazığ'ın en işlek bölgesi olan Gazi Caddesi'nde, aracıyla yolculuk yaparken direksiyon başında kalp krizi geçiren Ö.F.S., 34 NT 2879 plakalı aracının kontrolü kaybetmesi ile kaldırıma çaptı.

Sürücünün rahatsızlandığını fark eden çevredeki vatandaşlar, Ö.F.S.'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra 112 acil sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Kısa sürede olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri, adamın kalp krizi geçirdiğini belirledi.

TEDAVİYE ALINDI

Ö.F.S., olay yerinde yapılan müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Elazığ'da kalp krizi geçiren sürücüye çevredekiler yetişti VİDEO











