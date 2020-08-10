Dondurma dükkanını boş gören hırsızın cep telefonunu çalıp, kayıplara karıştığı anlar kameraya yansıdı.

Elazığ'ın Yeni Mahallesi'nde dondurmacı dükkanı bulunan Celal Mercan, iş yerini açık bırakarak çay ocağına sipariş vermeye gitti.

DÜKKANI BOŞ BULAN HIRSIZ HAREKETE GEÇTİ

Bu sırada dükkanda kimsenin olmadığını fark eden bir hırsız ise içeri girerek Mercan'a ait şarj cihazına takılı cep telefonunu alarak uzaklaştı. Dükkanına dönen Mercan, telefonunun yerinde olmadığını fark edince, güvenlik kamerasını izledi.

Elazığ'da dondurmacıya gelen hırsız cep telefonu çaldı

ŞÜPHELİ ARANIYOR

Telefonun çalındığını gören Mercan, polise haber verdi. Ekipler, cep telefonu çalan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.