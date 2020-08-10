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    Elazığ'da dondurmacıya gelen hırsız cep telefonu çaldı

    Dondurma dükkanını boş gören hırsızın cep telefonunu çalıp, kayıplara karıştığı anlar kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 10.08.2020 - 17:35
    • Güncelleme : 10.08.2020 - 17:35
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    Elazığ'da dondurmacıya gelen hırsız cep telefonu çaldı

    Elazığ'ın Yeni Mahallesi'nde dondurmacı dükkanı bulunan Celal Mercan, iş yerini açık bırakarak çay ocağına sipariş vermeye gitti.

    DÜKKANI BOŞ BULAN HIRSIZ HAREKETE GEÇTİ

    Bu sırada dükkanda kimsenin olmadığını fark eden bir hırsız ise içeri girerek Mercan'a ait şarj cihazına takılı cep telefonunu alarak uzaklaştı. Dükkanına dönen Mercan, telefonunun yerinde olmadığını fark edince, güvenlik kamerasını izledi.

    Elazığ'da dondurmacıya gelen hırsız cep telefonu çaldı

    ŞÜPHELİ ARANIYOR

    Telefonun çalındığını gören Mercan, polise haber verdi. Ekipler, cep telefonu çalan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

    Elazığ da dondurmacıya gelen hırsız cep telefonu çaldı #1

    Elazığ da dondurmacıya gelen hırsız cep telefonu çaldı #2

    Elazığ da dondurmacıya gelen hırsız cep telefonu çaldı #3

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