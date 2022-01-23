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- Elazığ'da donmak üzereyken baygınlık geçiren şahıs kurtarıldı
Elazığ'da donmak üzereyken baygınlık geçiren şahıs kurtarıldı
İş yerine giderken yoğun tipiden dolayı bölgede mahsur kalan şahıs yardım çağırdı. Ekipler, soğuktan donmak üzere olan şahsı baygın halde bularak hastaneye kaldırdı.
- İHA
- 23.01.2022 - 17:13
Elazığ’ın merkeze bağlı Hankendi Sarılı köyü sınırlarında hava sıcaklığı eksi 18 dereceyi görürken M.S. isimli şahıs, çalıştığı iş yerine gittiği esnada yoğun tipiden dolayı bölgede mahsur kaldı.
EKİPLER HAREKETE GEÇTİ
112 acil sağlık ekiplerini arayan M.S., donmak üzere olduğunu belirterek yardım talebinde bulundu. Hemen harekete geçen ekipler, ihbarın yapıldığı yöne doğru yola koyuldu.
BAYGIN HALDE BULUNDU
Olay yerine ilk varan jandarma ekipleri, M.S.'yi kar üstünde baygın halde donmak üzereyken buldu. Hemen araca alınan M.S., yolda 112 acil sağlık ekiplerine teslim edildi. M.S., ambulanstaki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.