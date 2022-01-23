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Elazığ'da donmak üzereyken baygınlık geçiren şahıs kurtarıldı

Elazığ'da donmak üzereyken baygınlık geçiren şahıs kurtarıldı

İş yerine giderken yoğun tipiden dolayı bölgede mahsur kalan şahıs yardım çağırdı. Ekipler, soğuktan donmak üzere olan şahsı baygın halde bularak hastaneye kaldırdı.