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    Elazığ'da elektrik trafosunda yangın çıktı

    Keban ilçesinde elektrik trafosunda çıkan yangın, okula 50 metre kala güçlükle kontrol altına alındı ve söndürüldü.
    • İHA
    • 08.07.2020 - 22:42
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    Elazığ'da elektrik trafosunda yangın çıktı

    Keban ilçesi Fırat Mahallesi'nde bulunan Meslek Yüksek Okulu kampsünde meydana gelen olayda, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kampüs içinde bulunan ağaçlık alanda kuru otların bulunduğu bölgede elektrik trafosundan yangın çıktı.

    Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.

    Elazığ'da elektrik trafosunda yangın çıktı #1

    GENİŞ BİR OTLUK ALAN YANDI

    Olay yerine gelen ekipler yangını, vatandaşlarında yardımıyla 1 saatlik çalışma sonrasında okula 50 metre kala kontrol altına alarak söndürdü.

    Yangında geniş bir otluk alan yandı, ağaçlarda zarar gördü.

    Yangının çıktığı bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

    Elazığ'da elektrik trafosunda yangın çıktı VİDEO


    Elazığ'da elektrik trafosunda yangın çıktı #2

    Elazığ'da elektrik trafosunda yangın çıktı #3

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