Elazığ'da elektrik trafosunda yangın çıktı

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Keban ilçesinde elektrik trafosunda çıkan yangın, okula 50 metre kala güçlükle kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Keban ilçesi Fırat Mahallesi'nde bulunan Meslek Yüksek Okulu kampsünde meydana gelen olayda, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kampüs içinde bulunan ağaçlık alanda kuru otların bulunduğu bölgede elektrik trafosundan yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.

GENİŞ BİR OTLUK ALAN YANDI

Olay yerine gelen ekipler yangını, vatandaşlarında yardımıyla 1 saatlik çalışma sonrasında okula 50 metre kala kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında geniş bir otluk alan yandı, ağaçlarda zarar gördü.

Yangının çıktığı bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

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