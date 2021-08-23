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- Elazığ’da eşine laf atan kişiyi öldürdü
Elazığ’da eşine laf atan kişiyi öldürdü
- İHA
- 23.08.2021 - 14:04
- Güncelleme : 23.08.2021 - 14:10
Elazığ merkezde yaşayan H.Ç., eşine laf attığını iddia ettiği Ersin Cirit (30) ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda H.Ç., cebinden çıkardığı bıçağı Cirit’e saplamaya başladı. Cirit, vücuduna çok sayıda bıçak darbesi alırken H.Ç. ise olay yerinden kaçtı.
Olayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, aşırı kan kaybeden Cirit’in hayatını kaybettiğini belirledi.
Yapılan incelemenin ardından Cirit’in cansız bedeni, otopsisi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
KATİL ZANLISI KISA SÜREDE YAKALANDI
Olayın ardından çalışma başlatan Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçan zanlıyı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.
Zanlının emniyetteki ifadesi devam ederken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.