Euro
9.9351
-0.05%
Dolar
8.472
-0.15%
Altın
487.42
0.29%
Borsa
1.459
0.97%
Bitcoin
423.816
1.75%
EXEN Coin
28.13
5.27%
29ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 29 C

    Elazığ’da eşine laf atan kişiyi öldürdü

    Eşine laf attığı için tartıştığı kişiyi defalarca bıçaklayan katil zanlısı, polis ekiplerince kısa sürede yakalanırken, zanlının emniyetteki ifadesinin sürdüğü öğrenildi.
    • İHA
    • 23.08.2021 - 14:04
    • Güncelleme : 23.08.2021 - 14:10
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Elazığ’da eşine laf atan kişiyi öldürdü

    Elazığ merkezde yaşayan H.Ç., eşine laf attığını iddia ettiği Ersin Cirit (30) ile tartışmaya başladı.

    Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda H.Ç., cebinden çıkardığı bıçağı Cirit’e saplamaya başladı. Cirit, vücuduna çok sayıda bıçak darbesi alırken H.Ç. ise olay yerinden kaçtı.

    Olayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    OLAY YERİNDE CAN VERDİ

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri, aşırı kan kaybeden Cirit’in hayatını kaybettiğini belirledi.

    Yapılan incelemenin ardından Cirit’in cansız bedeni, otopsisi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

    KATİL ZANLISI KISA SÜREDE YAKALANDI

    Olayın ardından çalışma başlatan Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçan zanlıyı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

    Zanlının emniyetteki ifadesi devam ederken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

    Elazığ’da eşine laf atan kişiyi öldürdü #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir