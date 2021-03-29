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    Elazığ'da eski hastaneden kablo çalarken akıma kapıldı

    Elazığ'da, boşaltılan eski devlet hastanesinin penceresinden girip, elektrik kablolarını çalarken akıma kapıldığı öne sürülen Cihan K., hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 29.03.2021 - 12:56
    • Güncelleme : 29.03.2021 - 13:06
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    Elazığ'da eski hastaneden kablo çalarken akıma kapıldı

    Elazığ'ın kent merkezindeki eski devlet hastanesi binasında meydana gelen olayda, 33 yaşındaki Cihan K., boşaltılan binadaki kabloları çalmak için pencereden içeriği girdiği sırada elektrik akımına kapıldı.

    Ekipler, Cihan K.’nin cansız bedenini otopsi için ambulansla hastane morguna götürdü.

    ÇALMAK İÇİN ALETLER GETİRMİŞTİ

    Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, Cihan K.’nin kabloları çalmak için yanında çeşitli aletler getirdiğini belirledi.

    Elazığ da eski hastaneden kablo çalarken akıma kapıldı #1

    Elazığ da eski hastaneden kablo çalarken akıma kapıldı #2

    Elazığ da eski hastaneden kablo çalarken akıma kapıldı #3

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