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- Elazığ'da eski hastaneden kablo çalarken akıma kapıldı
Elazığ'da eski hastaneden kablo çalarken akıma kapıldı
Elazığ'da, boşaltılan eski devlet hastanesinin penceresinden girip, elektrik kablolarını çalarken akıma kapıldığı öne sürülen Cihan K., hayatını kaybetti.
- DHA
- 29.03.2021 - 12:56
- Güncelleme : 29.03.2021 - 13:06
Elazığ'ın kent merkezindeki eski devlet hastanesi binasında meydana gelen olayda, 33 yaşındaki Cihan K., boşaltılan binadaki kabloları çalmak için pencereden içeriği girdiği sırada elektrik akımına kapıldı.
Ekipler, Cihan K.’nin cansız bedenini otopsi için ambulansla hastane morguna götürdü.
ÇALMAK İÇİN ALETLER GETİRMİŞTİ
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, Cihan K.’nin kabloları çalmak için yanında çeşitli aletler getirdiğini belirledi.