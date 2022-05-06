Elazığ'da, evi sular altında kalan afetzede: Hamd olsun çocuklarımız sağ

Sağanak yağışların etkili olmasıyla evi sular altında kalan Mehmet Sait Karadağ, “Allah’a hamdolsun canımız sağ çocuklarımız kurtuldu. Afettir Allah’tan gelmiş" dedi.

Elazığ’da, 2 gündür aralıklarla etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Birçok ev ve iş yeri, yağış nedeniyle sular altında kaldı.

Çatalçeşme Mahallesi'nde ikamet eden Karadağ ailesi de evlerini su basan ailelerden oldu. İHA’nın haberine göre; Mehmet Sait Karadağ çaresiz bir şekilde evine dolan suyu gözyaşları içerisinde izledi.

Karadağ ailesi bugün sabahın erken saatlerinde evlerindeki suyu tahliye etmek için çalışmalara başladı. Eşyaların tamamen gittiğini belirten Mehmet Sait Karadağ, can kaybı vermedikleri için bir nebzede olsun mutlu olduklarını söyledi.

“Allah bütün afetzedelere yardım etsin”

Dün öğleden sonra başlayan yağmurun 2 saat sürdüğünü ve evlerini su bastığını dile getiren Mehmet Sait Karadağ, şu ifadeleri kullandı:

“Ev tamamen su doldu. Eşyalarımız zaten tamamen gitti. Eşya önemli değil. Allah’a hamdolsun canımız sağ çocuklarımız kurtuldu. Bir sıkıntı yaşamadık. Afettir Allah’tan gelmiş, başımızın gözümüzün üstüne yapabileceğimiz bir şey yok. Allah bütün afetzedelere yardım etsin. Rabbim bir daha yaşatmasın.





“Yetkililerimizden bu soruna bir çare bulmalarını istiyorum”

Evin içerisi zaten yarıdan fazla doldu. Eşyalarımız zaten suyun üstündeler. Kurban olayım Allah’a bu duruma bir çare versin. Eşyalar çok önemli değil, insan bir şekilde sarar ama yarın veya ertesi gün tekrarlanması durumunda bizleri gerçekten çok güç duruma sokacaktır. Yetkililerimizden bu soruna bir çare bulmalarını istiyorum.”