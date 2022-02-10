Elazığ’da feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Elazığ- Bingöl karayolunda, buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole devrildiği kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Ahmet Şimşek yönetimindeki 23 BE 029 plakalı otomobil, buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Elazığ- Bingöl kara yolunun Koçkar mevkisinde şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan kontrolde otomobilde bulunan Karakoçan İlçe Müftülüğü Şube Müdürü Bayram Yazar'ın kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ DE CAN VERDİ

Kazada ağır yaralanan Karakoçan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hüseyin Ateş ile sürücü Ahmet Şimşek ve Şeref Akatay, ilk müdahalelerinin ardından Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hüseyin Ateş de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.