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    Elazığ'da firari hükümlü yayladaki çadırda yakalandı

    Hakkında 6 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari H.O., yaylaya gizlenmek için kurduğu çadırda bulundu.
    • DHA
    • 06.09.2021 - 13:41
    • Güncelleme : 06.09.2021 - 13:44
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    Elazığ'da firari hükümlü yayladaki çadırda yakalandı

    Elazığ jandarması, uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari H.O.'nun, Palu ilçesindeki bir yaylada çadırda saklandığı bilgisine ulaştı.

    Ekipler, belirlenen bölgeye operasyon düzenledi.

    YAKALANIP CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

    Çadırda yakalanan H.O. gözaltına alınırken, içeride yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Jandarmada işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.O., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Elazığ'da firari hükümlü, yaylada saklandığı çadırda yakalandı

    Elazığ da firari hükümlü yayladaki çadırda yakalandı #1

    Elazığ da firari hükümlü yayladaki çadırda yakalandı #2

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