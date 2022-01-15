Elazığ'da foyası ortaya çıkan dilenciye, vatandaş para vermeye devam etti

Zabıta ekiplerinin dilencilere yönelik gerçekleştirdiği operasyoda yakalanan bir şahıs 'Ben dilenci değilim komşumu bekliyorum' deyip kurtulmaya çalışırken, vatandaş para uzatmaya devam etti.

Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin birçok noktasına yapılan operasyonda 15 dilenci hakkında işlem yapıldı.

Yapılan çalışmalar kapsamında, gelen şikayetler üzerine özellikle cami önleri ve trafik ışıkları ile insanların yoğun olarak kullandığı bölgeleri tercih eden dilenciler, tek tek yakalandı. Zabıta araçlarını gören bazı dilenciler kaçarken bazısı de kovalamaca sonucu yakalandı.

"DİLENCİ DEĞİLİM KOMŞUMU BEKLİYORUM"

Kentte dilenen dilenci sivil gezen zabıta ekiplerini karşısında görünce "Ben dilenci değilim, komşumu bekliyorum" diyerek ekipleri ikna etmeye çalıştı.

VATANDAŞ PARA VERMEYE ÇALIŞTI

O sırada yoldan geçen bir vatandaşın dilenciye para vermeye çalışması ve dilencinin "Ben dilenci değilim" demesi bile onu kurtaramadı.

15 DİLENCİ GÖZALTINDA

Gerçekleştirilen denetim sonrası ekipler tarafından yakalanan 15 dilenci Zabıta Müdürlüğüne götürüldü. Burada dilencilerin üzerlerinde bulunan paralara el konulurken, Kabahatler Kanunu gereği her birine para cezası kesildi.

BİN DOKUZ YÜZ DİLENCİ TOPLANDI

Öte yandan, bir yıl içerisinde dilencilikle vatandaşların duygularını sömüren bin dokuz yüz dilenci toplandığını belirten Zabıta Müdürü Murat Ayaz, vatandaşların dilencilere itibar etmemesi konusunda uyararak anlayış beklediklerini kaydetti.