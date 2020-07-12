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- Elazığ’da freni boşalan kamyonun devrilme anı
Elazığ’da freni boşalan kamyonun devrilme anı
Ev eşyası taşıyan bir kamyonun devrilmesi sonucu 4 kişi yaralanırken, o anlar kameraya yansıdı.
- AA
- 12.07.2020 - 14:31
Elazığ'ın Keban ilçesinde, İhan Koç'un kullandığı 06 HKF 52 plakalı kamyon, köprü mevkisinde freninin boşalması sonucu kontrolden çıkarak devrildi.
4 YARALI
Kazada yaralanan sürücü Koç ile araçtaki İbrahim Madora (30), Murat Koç (47) ve Murat Koç (32) sağlık ekiplerince kaldırıldığı Elazığ Fırat Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaza anı ise güzergahtaki bir kamyonun güvenlik kamerasına yansıdı.
Elazığ’da kamyonun devrilme anı