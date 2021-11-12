Elazığ'da genç kız üzerine düştü: Olayı hatırlamıyorum

Bir iş merkezinin 10'uncu katındaki kafeden atlayıp hayatını kaybeden Suriye uyruklu kızın üzerine düştüğü genç adam, olay anını hatırlamadığını söyledi.

2 gün önce saat 15.00 sıralarında Elazığ’ın Gazi Caddesi'ndeki bir iş merkezinin 10'uncu katında bulunan kafenin terasında oturan Suriye uyruklu Rahaf Muhammed (19), iddiaya göre, bir süre telefonla konuştuktan sonra kendini boşluğa bıraktı.

Muhammed, bu sırada caddede yürüyen Vedat Güven'in (34) üzerine düştü.

Ağır yaralanan Muhammed ile Güven, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Hastanede hayatını kaybeden Muhammed, ailesine teslim edildikten sonra asri mezarlıkta defnedildi. Güven ise ameliyata alındı.

Elazığ'da genç kız üzerine düştü VİDEO

“OLAY YERİNDE BANA KALP MASAJI YAPMIŞLAR”

Hayati tehlike geçtikten sonra konuşan Güven, “İzzetpaşa Camii'ne kadar yürüdüğümü hatırlıyorum. Sonrası aklıma gelmiyor. Gözümü açtığımda ambulanstaydım, sonra da buradaydım. Daha sonra sosyal medyadan izledim. Kadının biri üzerime düşmüş. Olay yerinde bir kişi, bana yardım etmiş. Bugün sabah bana mesaj yazdı. 'Dilin boğazına kaçmış. Önce dilini çıkardım sonra kalp masajı yaptık. Sonra hayata döndün' dedi. Nasıl olup bittiğini bilmiyorum. Bir şey hatırlamıyorum. Kadın ölmüş. Allah rahmet eylesin.” dedi.

“SIRTIMA 8 TANE PLATİN TAKMIŞLAR”

Ameliyat olduğunu belirten Güven, şöyle konuştu:

“Sırt kemiğimde ve sol omzumda kırık var. Dün ameliyat oldum, bandaj bağladılar. 'Eğer kırık düzelmezse bir daha ameliyata alacağız' dediler. Şu anda kolumu hissetmiyorum. Kolumu zor kaldırıyorum. Doktorun bana söylediğine göre, sırtıma 8 tane platin takmışlar. Sol kolum da sakat kalabilirmiş, bir hafta sonra belli olacak. 'Bundan sonra inşaatlarda, ağır işlerde çalışamazsın, 5 kilodan fazla kaldıramazsın' dediler. Sonuçta bir kaza oldu. Allah, kimsenin başına vermesin. Sadece yetkililerden iş istiyorum. Çalışabileceğim bir iş olsa bana yeterli. Başka bir isteğim yok. Allah, herkesten razı olsun.”

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.