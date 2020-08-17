Elazığ’da gürültü uyarısı sonrası dehşet: 5 yaralı

Elazığ'da apartman sakinleri, gürültüden rahatsız olduklarını iş yeri sahibine bildirmeleri sonrası evlerinde silahlı saldırıya uğrarken, 5 kişi yaralandı

Elazığ merkez Ulukent Mahallesi Tahir Şaşmaz Caddesinde, apartman sakinleri binanın altında bulunan oyun salonu ve oluşturduğu gürültüden rahatsız olduklarını iş yeri sahibine bildirdi.

APARTMANA RASTGELE ATEŞ ETTİLER

Bunun üzerine gece saatlerinde kişi veya kişilerce 5 katlı apartmana pompalı tüfek ile rast gele ateş açıldı. Olayda, saçmaların isabet ettiği 5 kişi yaralandı.

8 KİŞİ GÖZALTINDA

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili 8 kişiyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.