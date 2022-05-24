Elazığ'da hırsızlar kendilerini görüntüleyen gazetecileri tehdit etti

Elazığ'da hırsızlar kendilerini görüntüleyen gazetecileri tehdit etti

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, kendisini çeken gazetecilere "30 dakika sonra buradan çıkacağım hepinizle görüşeceğim" dedi.

Elazığ'da şehrin merkezinde park halindeki bir otomobil, 3 kişi tarafından çalındı.

İHA'nın haberine göre; İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve Oto Hırsızlık Büro ekipleri, hırsızlık ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelerek çalışma başlattı.

3 gözaltı

Çalınan otomobil ele geçirilerek, şüpheliler M.S.B. ve A.B. ile onlara yardım eden Y.D. yakalanıp, gözaltına alındı.

Gazetecileri tehdit ettiler

Emniyette ifadeleri tamamlanan şüpheliler, bugün adliyeye sevk edilirken, kendilerini görüntüleyen gazetecileri tehdit ederek, "Ben buradan 30 dakika sonra çıkacağım, hepinizle görüşeceğim." dedi ve küfürler savurdu.

Elazığ'da hırsızlar kendilerini görüntüleyen gazetecileri tehdit etti ViDEO