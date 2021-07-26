Kent merkezinde meydana gelen hortum kameralara yansırken, çevre sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Elazığ merkezde bulunan Çayda Çıra Mahallesi’nde kısa süreli mini hortum oluştu.

Kumluk alanda çıkan hortum metrelerce yüksekliğe ulaştı.

KAMERAYA YANSIDI

Kısa süre sonra ortadan kaybolan hortum, vatandaşları tedirgin etti. O anlar mahalle sakinlerinin cep telefonu kameraları tarafından görüntülendi.

Elazığ’da hortum paniği VİDEO













