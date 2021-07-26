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Elazığ’da hortum paniği
Kent merkezinde meydana gelen hortum kameralara yansırken, çevre sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.
- İHA
- 26.07.2021 - 17:31
- Güncelleme : 26.07.2021 - 17:46
Elazığ merkezde bulunan Çayda Çıra Mahallesi’nde kısa süreli mini hortum oluştu.
Kumluk alanda çıkan hortum metrelerce yüksekliğe ulaştı.
KAMERAYA YANSIDI
Kısa süre sonra ortadan kaybolan hortum, vatandaşları tedirgin etti. O anlar mahalle sakinlerinin cep telefonu kameraları tarafından görüntülendi.