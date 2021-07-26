Euro
10.111
0.43%
Dolar
8.5548
0.07%
Altın
495.83
0.07%
Borsa
1.349
-0.18%
Bitcoin
326.049
12.13%
EXEN Coin
25.75
4.25%
29ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 29 C

    Elazığ’da hortum paniği

    Kent merkezinde meydana gelen hortum kameralara yansırken, çevre sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.
    • İHA
    • 26.07.2021 - 17:31
    • Güncelleme : 26.07.2021 - 17:46
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Elazığ’da hortum paniği

    Elazığ merkezde bulunan Çayda Çıra Mahallesi’nde kısa süreli mini hortum oluştu.

    Kumluk alanda çıkan hortum metrelerce yüksekliğe ulaştı.

    KAMERAYA YANSIDI

    Kısa süre sonra ortadan kaybolan hortum, vatandaşları tedirgin etti. O anlar mahalle sakinlerinin cep telefonu kameraları tarafından görüntülendi.

    Elazığ’da hortum paniği VİDEO


    Elazığ’da hortum paniği #1

    Elazığ’da hortum paniği #2

    Elazığ’da hortum paniği #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir