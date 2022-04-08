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- Elazığ'da husumetliler arasında silahlı kavga
Elazığ'da husumetliler arasında silahlı kavga
Problem yaşadığı iki kişinin dükkanına giderek silahlı saldırıda bulunan S.K., bir kişiyi başından vurup bir kişiyi de darbetti. Olay anı kameraya yansıdı.
- İHA
- 08.04.2022 - 08:52
- Güncelleme : 08.04.2022 - 09:03
Elazığ'da yaşayan S.K. isimli şahıs, husumetli olduğu B.B.Y. ile S.C.'nin Sanayi Mahallesi 33. Sokak'taki iş yerini basıp, içeridekilere kurşun yağdırmaya başladı.
Karşılık veren husumetlisini vurdu
Saldırıya silahla karşılık veren B.B.Y., kafasına isabet eden kurşunla yaralanırken, S.C. silah kabzası ile darbedildi. Öfkeli saldırgan S.K. olay sonrası kayıplara karıştı.
Yaralılar tedavi altında
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Polis saldırganı yakaladı
Kaçan salırgan ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Elazığ'da husumetliler arasında silahlı kavga ViDEO