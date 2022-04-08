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Elazığ'da husumetliler arasında silahlı kavga

Elazığ'da husumetliler arasında silahlı kavga

Problem yaşadığı iki kişinin dükkanına giderek silahlı saldırıda bulunan S.K., bir kişiyi başından vurup bir kişiyi de darbetti. Olay anı kameraya yansıdı.