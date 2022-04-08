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    Elazığ'da husumetliler arasında silahlı kavga

    Problem yaşadığı iki kişinin dükkanına giderek silahlı saldırıda bulunan S.K., bir kişiyi başından vurup bir kişiyi de darbetti. Olay anı kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 08.04.2022 - 08:52
    • Güncelleme : 08.04.2022 - 09:03
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    Elazığ'da husumetliler arasında silahlı kavga

    Elazığ'da yaşayan S.K. isimli şahıs, husumetli olduğu B.B.Y. ile S.C.'nin Sanayi Mahallesi 33. Sokak'taki iş yerini basıp, içeridekilere kurşun yağdırmaya başladı.

    Karşılık veren husumetlisini vurdu

    Saldırıya silahla karşılık veren B.B.Y., kafasına isabet eden kurşunla yaralanırken, S.C. silah kabzası ile darbedildi. Öfkeli saldırgan S.K. olay sonrası kayıplara karıştı.

    Yaralılar tedavi altında

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

    Polis saldırganı yakaladı

    Kaçan salırgan ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

    Elazığ'da husumetliler arasında silahlı kavga ViDEO

    Elazığ da husumetliler arasında silahlı kavga #1

    Elazığ da husumetliler arasında silahlı kavga #2

    Elazığ da husumetliler arasında silahlı kavga #3


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