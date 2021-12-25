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    Elazığ'da husumetlisini silahla yaralayan şüpheli tutuklandı

    Elazığ'da husumetlisi Ahmet Oğuzhan Gökalp'i (28) silahla yaralayan Y.P., sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
    • DHA
    • 25.12.2021 - 19:51
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    Elazığ'da husumetlisini silahla yaralayan şüpheli tutuklandı

    Dün akşam saat 21.00 sıralarında Elazığ Akpınar Mahallesi Şehit Onbaşı Adnan Aksal Sokakta meydana gelen olayda, önceden aralarında husumet olan Ahmet Oğuzhan Gökalp ile Y.P. sokakta karşılaştı.

    TABANCA İLE ATEŞ ETTİ

    Aralarında çıkan kavganın büyümesi sonucunda Y.P., tabanca ile Gökalp'e ateş edip yaralarken, kurşunlar park halindeki 2 araca da isabet etti. Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    YAKALANAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

    Y.P. olay yerinden kaçmaya çalışırken polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık ekipleri Gökalp'e yaptığı ilk müdahalenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne götürdü. Gökalp'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken Y.P. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Elazığ da husumetlisini silahla yaralayan şüpheli tutuklandı #1

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