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    Elazığ'da iç çamaşırından çıkan uyuşturucu 58 yıla mahkum etti

    Elazığ'da polisin yaptığı çalışmada, bir kadının sütyeninden çıkan bin 850 adet uyuşturucu haptan dolayı yakalanan 5 kişiye, mahkeme heyeti toplamda 58 yıl hapis ve 118 bin 500 TL para cezası verdi.
    • İHA
    • 16.10.2020 - 11:07
    • Güncelleme : 16.10.2020 - 11:07
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    Elazığ'da iç çamaşırından çıkan uyuşturucu 58 yıla mahkum etti

    Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

    Polisin yaptığı çalışmada, içerisinde 3 şüphelinin bulunduğu belirlenen bir otomobil Diyarbakır yolu üzerinde durdurulup arama yapıldı.

    SÜTYENİNDEN HAP ÇIKTI

    Aramada şüphelilerden Aysel A.'nın sütyeninden 1.850 adet uyuşturucu hap, diğer 2 şüpheliden de 4 gram kokain ele geçirildi.

    Bunun üzerine şüphelilerle bağlantılı 2 şahıs, daha gözaltına alınıp adli işlemleri yapıldıktan sonra tutuklandı.

    Elazığ da iç çamaşırından çıkan uyuşturucu 58 yıla mahkum etti #1

    Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 5 şüpheli hakkında da Elazığ 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

    Davada mahkeme heyeti, dosyada tüm eksikliklerin aradan geçen zamanda tamamlandığını belirterek savcıdan esasa ilişkin mütalaa istedi.

    VERİLEN HAPİS CEZALARI

    Savcı tüm sanıkların uyuşturucu ticaretinden cezalandırılmasını talep etti. Avukatların savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, uyuşturucuyu sütyeninde taşıyarak kuryeliğini yapan Aysel A. ile birlikte G.D. ve M.G'ye 12 yıl 6'şar ay hapis ve 25'er bin TL , C.D'ye 15 yıl 7 ay hapis ve 31 bin TL, B.A'ya 6 yıl 3 ay hapis ve 12 bin 500 TL para cezası verdi.

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    Elazığ da iç çamaşırından çıkan uyuşturucu 58 yıla mahkum etti #3

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