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Elazığ'da iç çamaşırından çıkan uyuşturucu 58 yıla mahkum etti

Elazığ'da iç çamaşırından çıkan uyuşturucu 58 yıla mahkum etti

Elazığ'da polisin yaptığı çalışmada, bir kadının sütyeninden çıkan bin 850 adet uyuşturucu haptan dolayı yakalanan 5 kişiye, mahkeme heyeti toplamda 58 yıl hapis ve 118 bin 500 TL para cezası verdi.