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    Elazığ'da ihbar sonucu düzenlenen baskında çürümüş et ele geçirildi

    Elazığ’da vatandaşların ihbarı sonucu bir depoya yapılan baskında kokuşmuş kemikli et, bağırsak, kalp gibi iç organlardan oluşan hayvansal ürünler ele geçirildi.
    • 17.08.2022 - 15:02
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    Elazığ'da ihbar sonucu düzenlenen baskında çürümüş et ele geçirildi

    Elazığ Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Alo 174 Gıda Hattına yapılan şikayet üzerine harekete geçti.

    Kentti bulunan bir depoda, kolluk kuvvetleri ve gıda kontrol görevlilerince yapılan denetimlerde kokuşmuş kemikli et ile bağırsak, kalp gibi iç organlardan oluşan hayvansal yan ürünlere rastlandı.

    Ürünlere el konuldu

    Kokusu tüm mahalleye hakim olan, bozulmuş, kokuşmuş nereden temin edildiği belli olmayan ürünlere imha edilmek üzere el konulurken işletme hakkında 5996 sayılı kanun çerçevesinde yasal işlem uygulandı.

    İHA'nın haberine konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Elazığ da ihbar sonucu düzenlenen baskında çürümüş et ele geçirildi #1

    Elazığ da ihbar sonucu düzenlenen baskında çürümüş et ele geçirildi #2

    Elazığ da ihbar sonucu düzenlenen baskında çürümüş et ele geçirildi #3

    Elazığ da ihbar sonucu düzenlenen baskında çürümüş et ele geçirildi #4


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