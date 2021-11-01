Elazığ’da iki aile arasında silahlı, kılıçlı kavga

Husumetli iki ailenin birbirine girdiği kavgada 3 kişi yaralanırken, 3 kişi gözaltına alındı.

Elazığ merkeze bağlı Aksaray Mahallesi'nde akraba olan iki aile fertleri arasında önceden gelen husumetten dolayı dün akşam tartışma yaşandı.

Tartışmanın ardından bugün iki araç ile evin önüne gelen grup, diğer ailenin evine saldırdı.

SİLAHLI, KILIÇLI KAVGA: 3 YARALI

Evin içerisinden ateş edilmesi üzerine araçla gelen grup, silahla karşılık verdi. Bu sırada dışarıdaki aileden bir kişi vücuduna gelen saçmalar ile yaralandı. Ardından dışarıdakiler evi taşladı ve demir korkulukları sökerek içeri girmeye çalıştı. Evdekilerin dışarı çıkması ile ortalık savaş alanına döndü. Silahların yanı sıra kılıç, bıçak, satır, bijon, levye ve taşların kullanıldığı kavgada, bir kişi kesici alet ile bir kişi de kafasına vurulan bijon ile yaralandı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, çevik kuvvet ve özel harekat polisi sevk edildi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Geniş çaplı çalışma yapan polis ekipleri, olaya karışan 3 kişiyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili inceleme sürerken, gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi.