Elazığ’da iki araç çarpıştı: 4’ü çocuk 8 yaralı

Kamyonet ile ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan 8 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Elazığ-Tunceli Çemişgezek karayolu Koruk köyü girişinde C.S.'nin kullandığı 23 TC 315 plakalı kamyonet ile 42 AZK 63 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

8 KİŞİ YARALANDI

Kazada 4’ü çocuk 8 kişi yaralanırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Jandarma ekipleri dekaza ile ilgili inceleme yaptı.

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YARALILARI TAŞIYAN AMBULANS BETON MİKSERİNE ÇARPTI

Öte yandan 2 yaralıyı taşıyan 23 BB 291 plakalı ambulans, bir süre sonra 23 AB F 983 plakalı beton mikserine çarptı. Kazada ambulans şoförü ve 2 sağlık görevlisi olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Polis, gözleri önünde meydana gelen kazaya anında müdahale ederken çok sayıda sağlık ile polis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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