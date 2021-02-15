Elazığ’da ilginç kaza kamerada

Hafif ticari aracın parktan çıkarıldığı sırada takla atması, saniye saniye kameralara yansıdı.

Elazığ merkeze bağlı Abdullahpaşa Mahallesi 302. Sokak'ta E.T., idaresindeki 23 BJ 881 plakalı hafif ticari aracı ile sitenin otoparkından çıkmaya çalıştı.

İlk başta geri geri giden sürücü çıktığı zannederek ileri hareket etti.

Ancak aracın ön kısmı boşluğa gelerek takla attı. Kazada sürücü yaralandı. İlginç kaza ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili polis ekipleri inceleme yaptı.

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