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    Elazığ’da ilginç kaza kameralara yansıdı

    Elazığ’da seyir halinde olan minibüsün bir yaya çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
    • 23.04.2022 - 18:36
    • Güncelleme : 23.04.2022 - 19:12
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    Elazığ’da ilginç kaza kameralara yansıdı

    Elazığ'da Rızaiye Mahahallesi Yeni Camii arkasında meydana gelen kazada 23 M 0353 plakalı minibüs kaldırımda yürürken bir anda yola inen bir yayaya çarptı.

    İlginç kazada yaya, hafif yaralandı.

    O anlar saniye saniye kaydedildi

    Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Yayaya 112 sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

    Elazığ’da ilginç kaza kameralara yansıdı VİDEO

    Elazığ’da ilginç kaza kameralara yansıdı #1

    Elazığ’da ilginç kaza kameralara yansıdı #2

    Elazığ’da ilginç kaza kameralara yansıdı #3


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