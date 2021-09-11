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- Elazığ'da indirimli halı satışı koronavirüsü unutturdu
Elazığ'da indirimli halı satışı koronavirüsü unutturdu
Elazığ'da, bir mağaza tarafından metrekare fark etmeden 50 TL'ye satışa sunulan halılar izdihama neden oldu.
- DHA
- 11.09.2021 - 19:16
Elazığ'da bir mağaza, sosyal medya üzerinden metrekare fark etmeden halıları 50 TL'den satışa çıkaracağını duyurdu.
Mağaza çalışanlarının öğle saatlerinde satışa başlamasıyla birlikte kısa sürede yoğunluk oluştu.
İNDİRİMLİ HALI, İZDİHAM OLUŞTURDU
İndirimli halılardan almaya çalışanların oluşturduğu kalabalık izdihama neden oldu.
50 TL'ye halı almak isteyen vatandaşlar pandemi kurallarını da hiçe saydı.
Yaşanan izdiham ise cep telefonu kameralarına yansıdı.