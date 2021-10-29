Elazığ'da iş tartışmasında öldürülen kadının katiline müebbet

Mevsimlik işçilere çavuşluk yapan Kebire Atamaz, ikinci bir işte çalıştığı için patronu tarafından evinin önünde öldürüldü. Zanlı, müebbet hapis cezasına çaptırıldı.

2019 yılında Elazığ'ın Yazıkonak beldesi Neşe Sokak’ta yaşayan ve Ömer Cankara’nın tarlasında mevsimlik işçilere çavuşluk yapan 3 çocuk annesi Kebire Atamaz (48), farklı bir yerde çalışmaya başladı.

Bunun üzerine Atamaz’ın evinin önüne gelen Cankara, 'başkası ile çalışmazsın' diyerek kadınla tartışmaya başladı.

SİLAHLA ÖLDÜRÜLDÜ

Tartışmanın ardından Cankara çıkardığı silah ile 3 çocuk annesini vurdu. Ağır yaralanan ve hastane kaldırılan kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

KATİLİN CEZASI BELLİ OLDU

Olayın ardından çalışma yapan İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Cankara’yı gözaltına alırken olayda kullanılan silah da ele geçirildi.

Elazığ Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yaklaşık 2 yıl süren dava sonuçlandı.

Mahkeme heyeti sanığa iyi hal iyi uygulamadan müebbet hapis cezası verdi.

ÖLÜM TEHDİTLERİ ORTAYA ÇIKTI

Dava hakkında bilgi veren Avukat Ali Çimen, “Kebire Atamaz 48 yaşında 3 çocuk annesi bir kadındır. Daha önce kendisine husumet besleyen olayın faili daha önce de tehdit etmiştir. Kebire’nin daha öncede fail hakkında şikayetleri olmuştu. Bu şikayetlerin birinde olay yerine giden kolluğa, ‘Onu bizzat köy meydanında vuracağım’ şeklinde tehdit etmişti. Fail sabahın 6’sında Kebire’nin evinin bulunduğu sokağa aracı ile gidip konumlanıyor ve dışarı çıkmasını bekliyor. Kebire dışarı çıktıktan sonra birden fazla yaptığı ateşle yaşamını yitirmesine sebep oluyor.

Elazığ'da 3 çocuk annesini öldüren zanlıya müebbet hapis



"İYİ HAL UYGULANMADI"

Yargılamasını yapan Elazığ Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesi, faili müebbette hapis cezası ile cezalandırdı. Sıkça eleştirilen iyi hal indirimi olarak toplumda tabir edilen TCK 62. maddeyi de uygulamadı. Bu karar Diyarbakır 1. Ceza Dairesi tarafından vicdanı kanıya uygun bulundu ve onandı. Bu iyi hal uygulanması çok yerinde bir karardı. Uygulamada iyi hal indiriminin çok cömert şekilde uygulanması çok eleştiriliyordu. Bu dosyamızda kamuoyunun vicdanını rahatsız etmeyecek şekilde 62. madde uygulanmadı.” dedi.