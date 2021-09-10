Elazığ’da, iş yerine silahlı saldırı kamerada

Elazığ’da, iş yerine silahlı saldırı kamerada

Merkez ilçesine bağlı Sürsürü Mahallesi’ndeki mühendislik bürosuna gelen kimliği belirsiz bir şahıs, silahla iş yerinin duvarına ateş edip kaçtı. Saldırı anları, kameraya yansıdı.

Elazığ’ın merkez ilçesine bağlı Sürsürü Mahallesi'nde bulunan mühendislik bürosu önüne gelen kimliği belirsiz bir şahıs, iş yerinde bulunan bir şahıs ile kısa süre konuşmasının ardından belindeki silahı çıkardı.

Silahlı şahıs, iş yerinin duvarına ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.

Saldırı anları saniye saniye iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kamera görüntülerini mercek altına alarak kaçan şahsın yakalanması için çalışmalar başlattı.

Elazığ’da, iş yerine silahlı saldırı kamerada

