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    Elazığ'da işitme engelli genç yanlışlıkla 4 kişiyi yaraladı

    eban ilçesinde işitme engelli kişinin, aralarında ağabeyinin de bulunduğu 4 kişiyi tüfekle kazara yaraladı.
    • AA
    • 30.11.2020 - 05:17
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    Elazığ'da işitme engelli genç yanlışlıkla 4 kişiyi yaraladı

    Elazığ'ın Keban içesinde, kent merkezinden hafta sonu tatili için ilçeye bağlı Beydeğirmeni köyü Mirali mezrasına giden Mevlit A. (38), işitme engelli kardeşi Mehmet A. (31), arkadaşları Suat A. (20), İbrahim D. (20) ve Baran A. (16) mantar toplamaya çıktı.

    Mantar topladıktan sonra Mevlit A, öz çekim yapmak için 3 arkadaşı ile bir araya geldiği sırada işitme engelli kardeşinin elindeki av tüfeği kazara ateş aldı.

    4 KİŞİ YARALANDI

    Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Mevlit A. ile arkadaşları Suat A, İbrahim D. ve Baran A. yaralandı.

    Olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Jandarma ekipleri işitme engelli Mehmet A'yı gözaltına aldı.

    Elazığ da işitme engelli genç yanlışlıkla 4 kişiyi yaraladı #1

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