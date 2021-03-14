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    Elazığ'da jandarma, kanadı kırık şahine enjektörle su içirdi

    Jandarma ekipleri, devriye görevi sırasında yol kenarında yaralandığı için bitkin düşen şahini enjektörle su verdikten sonra hayvan hastanesine ulaştırdı.
    • İHA
    • 14.03.2021 - 13:31
    • Güncelleme : 14.03.2021 - 14:57
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    Elazığ'da jandarma, kanadı kırık şahine enjektörle su içirdi

    Elazığ’da rutin devre görevini yapan jandarma ekipleri, yol kenarında bitkin düşen şahini fark etti.

    Şahine enjektörle su içiren görevliler, araçla Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesine götürdü.

    TEDAVİ ALTINA ALINDI

    Veteriner hekim tarafından tedavisi yapılan şahinin sağ kanadında kırık olduğu, ayrıca soğuk hava ve açlıktan dolayı bitkin düştüğü belirlendi.

    Yaralı şahinin tedavi için bir süre hayvan hastanesinde müşahede altında kalacağı belirtildi.

    Elazığ'da jandarma, kanadı kırık şahine enjektörle su içirdi VİDEO

    Elazığ da jandarma, kanadı kırık şahine enjektörle su içirdi #1

    Elazığ da jandarma, kanadı kırık şahine enjektörle su içirdi #2

    Elazığ da jandarma, kanadı kırık şahine enjektörle su içirdi #3

    Elazığ da jandarma, kanadı kırık şahine enjektörle su içirdi #4

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