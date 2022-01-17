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- Elazığ'da kablo hırsızları, suçüstü yakalandı
Elazığ'da kablo hırsızları, suçüstü yakalandı
Enerji nakil kablosu çalan hırsızlar jandarma tarafından suçüstü yakalanırken, ele geçirilen kablolar yetkililere teslim edildi.
- İHA
- 17.01.2022 - 09:23
- Güncelleme : 17.01.2022 - 10:05
Elazığ’ın Meşeli bölgesinde iki şüphelinin, enerji nakil kablolarını kestiği fark edildi.
O esnada jandarma ekipleri, olaya müdahale ederek şüphelileri suçüstü yakaladı.
KABLOLAR TESLİM EDİLDİ
Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatılırken kesilen kablolar yetkililere teslim edildi.
Elazığ'da kablo hırsızları, suçüstü yakalandı VİDEO