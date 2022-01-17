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    Elazığ'da kablo hırsızları, suçüstü yakalandı

    Enerji nakil kablosu çalan hırsızlar jandarma tarafından suçüstü yakalanırken, ele geçirilen kablolar yetkililere teslim edildi.
    • İHA
    • 17.01.2022 - 09:23
    • Güncelleme : 17.01.2022 - 10:05
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    Elazığ'da kablo hırsızları, suçüstü yakalandı

    Elazığ’ın Meşeli bölgesinde iki şüphelinin, enerji nakil kablolarını kestiği fark edildi.

    O esnada jandarma ekipleri, olaya müdahale ederek şüphelileri suçüstü yakaladı.

    KABLOLAR TESLİM EDİLDİ

    Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatılırken kesilen kablolar yetkililere teslim edildi.

    Elazığ'da kablo hırsızları, suçüstü yakalandı VİDEO


    Elazığ da kablo hırsızları, suçüstü yakalandı #1


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