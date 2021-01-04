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    Elazığ'da kaçak kazıya suçüstü: 20 metrekarelik oda çıktı

    Haklarında ‘izinsiz kazı yapmak’ suçundan işlem yapılan şüphelilerin yaklaşık 50 santimetre genişliğinde ve 3 metre derinliğinde açtıkları çukurda, 20 metrekarelik oda tespit edildi.
    • DHA
    • 04.01.2021 - 08:14
    • Güncelleme : 04.01.2021 - 09:21
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    Elazığ'da kaçak kazıya suçüstü: 20 metrekarelik oda çıktı

    Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ve Sivrice İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Doğanbağı köyü Kümbet mevkisindeki sit alanında kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

    Ekipler, kaçak kazı yapan A.U. (35), S.Ç. (22) ve F.A.'yı (32) kazı malzemeleriyle suçüstü yakaladı.

    ÇUKURDA ODA ÇIKTI

    Olay yerinde yapılan incelemede, şüphelilerin yaklaşık 50 santimetre genişliğinde ve 3 metre derinliğinde açtıkları çukurda 20 metrekarelik oda tespit edildi.

    GÖZALTINA ALINDILAR

    Gözaltına alınan şüpheliler hakkında, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nda yer alan 'izinsiz kazı yapmak' suçundan işlem yapıldı.

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