Elazığ’da kaçak şarap operasyonu: 8 ton şarap ele geçirildi

Jandarma ekiplerinin bir eve yaptığı operasyonda 8 tonluk kaçak şarap bulundu. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin başlattığı kaçak içki ile ilgili çalışmalar neticesinde bir evde kaçak olarak şarap üretildiği ve bu şarapların piyasaya sürüleceği bilgisi alındı.

İl Jandarma Komutanlığı, bu bilginin üzerine yeri tespit edilen adrese baskın yaparak operasyon düzenledi.

8 ton kaçak şarap ele geçirildi

Eve yapılan operasyonda tam 8 ton kaçak şarap ele geçirildi.

İHA'nın haberine göre olayla ilgili şüpheliler hakkında yasal işlem yapıldığı bildirdi.