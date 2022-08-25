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    Elazığ'da kamerayı kırıp, 30 bin TL’lik malzeme çaldı

    Bir iş yerine giren şüpheli, güvenlik kamerasını sopayla kırıp 30 bin TL’lik malzeme çaldı. O anlar kameraya yansıdı.
    • 25.08.2022 - 16:58
    • Güncelleme : 25.08.2022 - 18:10
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    Elazığ'da kamerayı kırıp, 30 bin TL’lik malzeme çaldı

    Elazığ-Diyarbakır kara yolu üzerinde bulunan sanayi sitesindeki bir otomotiv firmasının deposuna giren şüpheli, içeride güvenlik kamerası olduğunu fark edince yüzünü, tişörtüyle kapattı.

    Daha sonra burada bulduğu sopayla güvenlik kamerasına vurup kırdı.

    30 bin TL’lik malzeme çaldı

    O anlar güvenlik kamerasına yansırken şüpheli, 30 bin TL değerindeki çoğu alüminyum yedek parçası olan malzemeleri alıp kaçtı.

    Bir gün sonra iş yerine gelip hırsızlık olayını fark eden firma çalışanları, polise haber verdi.

    Polis, hırsızın peşinde

    Gelen ekipler, 21 Ağustos günü meydana gelen hırsızlıkla ilgili kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

    DHA’nın haberine göre, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

    Elazığ'da kamerayı kırıp, 30 bin TL’lik malzeme çaldı ViDEO

    Elazığ da kamerayı kırıp, 30 bin TL’lik malzeme çaldı #1

    Elazığ da kamerayı kırıp, 30 bin TL’lik malzeme çaldı #2

    Elazığ da kamerayı kırıp, 30 bin TL’lik malzeme çaldı #3


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