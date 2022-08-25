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Elazığ'da kamerayı kırıp, 30 bin TL’lik malzeme çaldı

Elazığ'da kamerayı kırıp, 30 bin TL’lik malzeme çaldı

Bir iş yerine giren şüpheli, güvenlik kamerasını sopayla kırıp 30 bin TL’lik malzeme çaldı. O anlar kameraya yansıdı.