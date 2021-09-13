Japonya’dan bisikletiyle dünya turuna çıkan Kameda, kamp yaptığı bölgede dişini fırçalarken kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçaklandı.

Yaklaşık 12 sene önce bisikletine binen 45 yaşındaki Japon vatandaşı Shogan Kameda, dünya turuna çıktı.

Farklı ülkeleri gezdikten sonra Türkiye topraklarına gelen Kameda, Muş’tan sonraki durağı Elazığ oldu.

Burada Elazığ'ın Sivrice ilçesinde kamp yapan Kameda, iddiasına göre dişlerini fırçalarken, bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Kameda,yapılan ilk müdahalesinin ardından Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Elazığ'da kamp yapan Japon turist saldırıya uğradı VİDEO

"TÜRKİYE VE JAPONYA KÜLTÜRÜ FARKLI"

Japonya’dan dünya turuna çıktığını kaydeden Kameda, “İlk başlarda yürüyordum. Malezya, Çin gibi yerleri yürüyerek gezdim. Çin’de bir kız arkadaşım bana bisiklet hediye etti. Sonra Çin’den bisiklet ile dolaşmaya başladım. Ben sadece diş fırçalıyordum. Neden bana kızdı, bıçakladı bilmiyorum. 10 aydır bisikletim ile Türkiye’deyim. En son Elazığ’a geldim. Elazığ Hazar Gölü yakınlarında bıçaklandım. Kavga etmedik, aniden beni bıçakladı. Ben dışarıda dişlerimi fırçalarken ve çamaşırlarımı yıkarken Türkler bana kızıyordu galiba, Türkiye ve Japonya kültürü farklı, çok farklıyız.





"GENELDE ÇADIRDA YAŞIYORUM"

Ben dişlerimi fırçalıyordum ne için bıçaklandım bilmiyorum. Buradan sonra ne yapacağım bilmiyorum. Türkiye için seyahatim bitti. Bacağım çok ağrıyor. 12 senedir tüm dünyayı parasız dolaşıyorum. Genellikle çadırda kalıyorum bazen arkadaşımın evinde kalıyordum ama genelde çadırda yaşıyorum.” dedi.

Polis, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.



