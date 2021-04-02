Euro
9.6103
0.21%
Dolar
8.16
0.67%
Altın
454.86
0.86%
Borsa
1.429
0.19%
Bitcoin
487.370
0.44%
EXEN Coin
22.34
5.17%
13ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 13 C

    Elazığ’da kamyonla çarpışan otomobil ters döndü

    Bir otomobilin kamyonla çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Otomobil ters döndü, içindeki 4 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 02.04.2021 - 17:08
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Elazığ’da kamyonla çarpışan otomobil ters döndü

    Elazığ-Diyarbakır yolunda Elazığ istikametine seyir halinde olan İ.K. idaresindeki otomobil aynı yönde giden bir kamyonla çarpıştı.

    Otomobil, çarpmanın etkisiyle taklalar atarak ters döndü.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Kazayı gören diğer sürücüler yardıma koştu.

    İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    HASTANEYE KALDIRILDILAR

    Araç içinde bulunan 4 kişi kazadan yaralı kurtuldu.

    Araçtan çıkarılan yaralılar ambulanslarla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza yerinde ekipler inceleme yaptı.

    Elazığ’da kamyonla çarpışan otomobil ters döndü #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir