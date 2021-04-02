- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Elazığ’da kamyonla çarpışan otomobil ters döndü
Elazığ’da kamyonla çarpışan otomobil ters döndü
Bir otomobilin kamyonla çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Otomobil ters döndü, içindeki 4 kişi yaralandı.
- İHA
- 02.04.2021 - 17:08
Elazığ-Diyarbakır yolunda Elazığ istikametine seyir halinde olan İ.K. idaresindeki otomobil aynı yönde giden bir kamyonla çarpıştı.
Otomobil, çarpmanın etkisiyle taklalar atarak ters döndü.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Kazayı gören diğer sürücüler yardıma koştu.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Araç içinde bulunan 4 kişi kazadan yaralı kurtuldu.
Araçtan çıkarılan yaralılar ambulanslarla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza yerinde ekipler inceleme yaptı.