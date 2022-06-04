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Elazığ'da kamyonun üzerinde prefabrik ev taşındı

Elazığ'da kamyonun üzerinde prefabrik ev taşındı

Bir kamyonun üzerinde taşınan prefabrik ev, trafiği tehlikeye attı. Herhangi bir önlem almadan taşınan prefabrik ev, diğer sürücüleri rahatsız etti. O anlar ise çekilen karelere yansıdı.