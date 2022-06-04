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- Elazığ'da kamyonun üzerinde prefabrik ev taşındı
Elazığ'da kamyonun üzerinde prefabrik ev taşındı
Bir kamyonun üzerinde taşınan prefabrik ev, trafiği tehlikeye attı. Herhangi bir önlem almadan taşınan prefabrik ev, diğer sürücüleri rahatsız etti. O anlar ise çekilen karelere yansıdı.
- 04.06.2022 - 12:31
- Güncelleme : 04.06.2022 - 12:32
Elazığ'ın Hazardağlı kavşağında , trafikte seyir halindeki kamyonun üzerine yerleştirilen prefabrik ev görenleri şaşırttı.
Kamyonun kasasına göre ebatları çok büyük olan ve yolun büyük bir kısmını kapatan prefabrik ev, trafiği tehlikeye attı.
O anlar kamerada
İHA'nın haberine göre; herhangi bir önlem almadan taşınan prefabrik ev, sürücüleri tedirgin etti. Tehlikeli taşıma, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Elazığ'da kamyonun üzerinde prefabrik ev taşıdı VİDEO