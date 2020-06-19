Elazığ'da katil zanlısı baba da öldü

Geçtiğimiz gün 20 yaşındaki kızına mezar kazarak tabancayla öldüren ardından da kendini yaralayan baba, hastanede kurtarılamadı.

20 yaşındaki Merve Konukoğlu, 27-28 Haziran’da yapılacak olan Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı için Diyarbakır’dan Elazığ'ın merkezinde yer alan Kırklar Mahallesi Huzurlu Sokak'ta yaşayan ağabeyinin evine gitti.

Yengesi ve yeğeniyle dairede bulunduğu sırada 63 yaşındaki baba Mikail Konukoğlu da geldi.

KIZINI GÖZÜNÜ KIRPMADAN ÖLDÜRDÜ

Baba ile kızı arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Bunun üzerine baba tabanca ile kızını öldürdü, ardından kendini yaraladı.

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BABA KIZ AYNI MORGTA

Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan baba Konukoğlu da gece yarısı hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden babanın cenazesi şehir hastanesinden alınarak, öldürdüğü kızının naaşı bulunan Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna getirildi.

Hastanede yapılacak otopsi sonrası baba ile kızın cenazelerinin toprağa verileceği öğrenildi.

NEREYE DEFNEDİLECEKLERİ KESİNLEŞMEDİ

6 ay önce Elmapınarı köyünde mezar kazdığı ortaya çıkan baba Konukoğlu ve kızının, henüz nerede toprağa verileceğinin belli olmadığı öğrenildi.