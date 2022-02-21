Elazığ'da kayıp eski muhtarın cesedi gömülü bulundu: 13 gözaltı

5 ay önce kaybolan eski muhtar Muhammet Bahçeçi'nin toprağa gömülü cesedi bulunurken, 13 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ'da Kızılay Mahallesi eski muhtarı 3 çocuk babası Muhammet Bahçeci(41), geçen yıl 18 Ekim'de arkadaşıyla birlikte merkeze bağlı Korucu köyüne geldi.

18 EKİM'DE KAYBOLDU

Burada bir süre kalan Bahçeci, birlikte gittiği arkadaşına, 'Beni al' diye mesaj attıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Ailesinin 'kayıp' ihbarının ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cinayet şüphesiyle teknik ve fiziki takip başlattı.

13 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI, CESEDİ GÖMÜLÜ BULUNDU

Çalışmanın ardından 13 şüpheli, polisin operasyonu ile gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda Bahçeci’nin, köy yakınlarında araziye gömülen cesedi bulundu.

Ceset bulunduğu yerden çıkartılarak otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili polisin çalışması sürüyor.