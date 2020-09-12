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Elazığ'da kayıp Naile Nine bulundu

Elazığ'da kayıp Naile Nine bulundu

Jandarma ekipleri tarafından 3 saatlik arama sonucu bulunan 87 yaşındaki Boydak, duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu.