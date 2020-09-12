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    Elazığ'da kayıp Naile Nine bulundu

    Jandarma ekipleri tarafından 3 saatlik arama sonucu bulunan 87 yaşındaki Boydak, duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu.
    • İHA
    • 12.09.2020 - 16:55
    • Güncelleme : 12.09.2020 - 16:55
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    Elazığ'da kayıp Naile Nine bulundu

    Elazığ'da Alzheimer hastası Naime Boydak, sabah saatlerinde kayboldu.

    Merkeze bağlı Kavakpınar Köyü'nde meydana gelen olayda, 87 yaşındaki Boydak'tan, sabah saatlerinde evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı.

    Ailesi, önce kendi imkanlarıyla arama yaptı. Sonuç alınamayınca durum, İl Jandarma Komutanlığı'na bildirildi.

    3 SAATLİK ARAMAYLA BULUNDU

    Bunun üzerine bölgeye iz takip köpeği ve drone ile birlikte çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi.

    Naile Nine, Jandarma ekipleri tarafından sahada 3 saatlik arama sonucunda evinden 2 kilometre uzaklıkta dağlık alanda otururken bulundu.

    Elazığ'da kayıp Naile Nine bulundu ViDEO

    DUYGU DOLU ANLAR

    Yürüyecek durumda olmayan Boydak, yakınlarına teslim edilerek eve götürüldü ve sağlık ekiplerince kontrolden geçirildi.

    Öte yandan, Naile Nine'yi gören yakınları duygu dolu anları yaşadı, jandarma ekiplerine de teşekkür etti.

    Elazığ da kayıp Naile Nine bulundu #1

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