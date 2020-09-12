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- Elazığ'da kayıp Naile Nine bulundu
Elazığ'da kayıp Naile Nine bulundu
- İHA
- 12.09.2020 - 16:55
- Güncelleme : 12.09.2020 - 16:55
Elazığ'da Alzheimer hastası Naime Boydak, sabah saatlerinde kayboldu.
Merkeze bağlı Kavakpınar Köyü'nde meydana gelen olayda, 87 yaşındaki Boydak'tan, sabah saatlerinde evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı.
Ailesi, önce kendi imkanlarıyla arama yaptı. Sonuç alınamayınca durum, İl Jandarma Komutanlığı'na bildirildi.
3 SAATLİK ARAMAYLA BULUNDU
Bunun üzerine bölgeye iz takip köpeği ve drone ile birlikte çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi.
Naile Nine, Jandarma ekipleri tarafından sahada 3 saatlik arama sonucunda evinden 2 kilometre uzaklıkta dağlık alanda otururken bulundu.
Elazığ'da kayıp Naile Nine bulundu ViDEO
DUYGU DOLU ANLAR
Yürüyecek durumda olmayan Boydak, yakınlarına teslim edilerek eve götürüldü ve sağlık ekiplerince kontrolden geçirildi.
Öte yandan, Naile Nine'yi gören yakınları duygu dolu anları yaşadı, jandarma ekiplerine de teşekkür etti.