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    Elazığ'da kayıp zihinsel engelli gencin cesedi bulundu

    Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde, karlar arasında bulunan Mustafa Mahmutoğlu'nun cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga konuldu.
    • DHA
    • 07.02.2021 - 12:55
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    Elazığ'da kayıp zihinsel engelli gencin cesedi bulundu

    Elazığ'ın Karakoçan ilçesi Sarıcan Beldesi'nde yaşayan akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen Mustafa Mahmutoğlu, 15 Ocak'ta "Sultan Kubbesi'ne gidiyorum" diyerek evinden ayrıldı.

    Mahmutoğlu eve dönmeyince meraklanan ailesi, durumu jandarmaya bildirip, kayıp ihbarında bulundu.

    Yoğun kar yağışının etkili olduğu bölgede, jandarma ekiplerince yapılan arama çalışmalarında bir sonuç alınamadı.

    KÖYLÜLER HABER VERDİ

    Köylüler, bugün sabah saatlerinde Kayalık yolu kenarında bir cesetle karşılaştı. Köylülerin haber vermesi ile bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

    Jandarma ekiplerince yapılan incelemede cesedin Mahmutoğlu'na ait olduğu tespit edildi.

    Elazığ da kayıp zihinsel engelli gencin cesedi bulundu #1

    23 GÜNDÜR KAYIPTI

    23 gün sonra evine yaklaşık 20 kilometre uzakta karlar içinde bulunan Mahmutoğlu'nun cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Karakoçan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

    Elazığ da kayıp zihinsel engelli gencin cesedi bulundu #2

    Elazığ da kayıp zihinsel engelli gencin cesedi bulundu #3

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