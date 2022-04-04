Petrol
106.47
1.99%
Euro
16.12
-0.61%
Dolar
14.69
0.06%
Altın
911.53
0.26%
Borsa
2311
2.65%
Bitcoin
671.785
-1.75%
BTXN Coin
34.92
-1.63%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Çok bulutlu 9 C

    Elazığ'da kaynanası ve baldızını öldürüp bir çocuğu da ağır yaraladı

    Elazığ'da, bir süre önce pandemi nedeniyle cezaevinden izinli çıkan Fırat A., kaynanası ve baldızını tabancayla öldürüp, 10 yaşındaki çocuğu da ağır yaraladı.
    • DHA
    • 04.04.2022 - 20:54
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Elazığ'da kaynanası ve baldızını öldürüp bir çocuğu da ağır yaraladı

    Elazığ'da akşam saatlerinde Sarayatik Mahallesi Sebil Sokak’taki 3 katlı bir apartmanın ikinci katında meydana gelen olayda bir süre önce pandemi nedeniyle cezaevinden izinli çıkan Fırat A., kaynanasının evine geldi.

    Evdekilerle bir süre tartışan Fırat A., tabanca ile kaynanası Zerif Doğan ve baldızı Gülay Doğan'a ateş etti.

    SEKEN KURŞUNLARDAN 10 YAŞINDAKİ ÇOCUK DA YARALANDI

    Seken kurşunlardan evde bulunan 10 yaşındaki Ali Tayyip D. de yaraladı. Silah sesini duyanların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

    Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde Zerif ve Gülay Doğan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

    ZANLI ARANIYOR

    Ağır yaralanan Ali Tayyip D. ise ambulasla hastaneye sevk edildi. Zerif ve Gülay Doğan’ın cansız bedeni otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Olaydan sonra kaçan Fırat A.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

    Elazığ da kaynanası ve baldızını öldürüp bir çocuğu da ağır yaraladı #1

    Elazığ da kaynanası ve baldızını öldürüp bir çocuğu da ağır yaraladı #2

    Elazığ da kaynanası ve baldızını öldürüp bir çocuğu da ağır yaraladı #3

    Elazığ da kaynanası ve baldızını öldürüp bir çocuğu da ağır yaraladı #4

    Elazığ da kaynanası ve baldızını öldürüp bir çocuğu da ağır yaraladı #5


    İlginizi Çekebilir

    TGF Türkiye Golf Turu’nda 5. Ayak müsabakaları tamamlandı
    Kralspor

    TGF Türkiye Golf Turu’nda 5. Ayak müsabakaları tamamlandı

    Trabzon'da Ramazan'da balığa ilgi azaldı
    Ekonomi

    Trabzon'da Ramazan'da balığa ilgi azaldı

    Ücretsiz borsa takip uygulaması için kaydolun!
    Meta Trader

    Ücretsiz borsa takip uygulaması için kaydolun!

    Görüş Bildir