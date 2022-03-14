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    Elazığ’da kaza: 1 ölü, 3 yaralı

    Elazığ’da bir otomobil şarampole uçtu. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 14.03.2022 - 22:31
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    Elazığ’da kaza: 1 ölü, 3 yaralı

    Elazığ merkeze bağlı Cahit Dalokay Caddesi Asri Mezarlığı ile Kekliktepe Kavşağı arasında, A.T. idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak şarampole uçtu.

    4 KİŞİ YARALANDI

    Takla atan araçtaki 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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    1 KİŞİ HASTANEDE YAPILAN MÜDAHALALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

    Gülnaz T. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Aracın yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıktığı öne sürülürken, polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

    Öte yandan, kazayı görerek yardım için durmaya çalışan iki aracın daha kaza yaptığı ve maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

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