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    Elazığ’da kaza yapan genç, askerlik sınavına girecektim diye ağladı

    Motosiklet kazası geçiren Y.B.D., “2 gün sonra askerlik sınavına girecektim” diyerek ağladı. Kazayı hafif yaralı olarak atlatan Y.B.D.’yi, çevredeki vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı.
    • İHA
    • 05.04.2022 - 17:43
    • Güncelleme : 05.04.2022 - 18:02
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    Elazığ’da kaza yapan genç, askerlik sınavına girecektim diye ağladı

    Elazığ’da merkeze bağlı Çarşı Mahallesi Bosnahersek Bulvarı’nda motosikletiyle bir aracı sollamaya çalışan Y.B.D., direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    Yere düşen Y.B.D., başındaki kaskı sayesinde kazayı hafif yara alarak atlattı.

    İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yerde yatan Y.B.D., bir süre sonra içli içli ağlamaya başladı.

    VATANDAŞLAR TESELLİ ETTİ

    “2 hafta sonra askerlik sınavına girecektim ayağım çok kötü.” diye ağlayan Y.B.D.’yi, çevredeki vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı.

    Elazığ’da kaza yapan genç, askerlik sınavına girecektim diye ağladı VİDEO

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Y.B.D., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Polis ekipleri, olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

    Elazığ’da kaza yapan genç, askerlik sınavına girecektim diye ağladı #1

    Elazığ’da kaza yapan genç, askerlik sınavına girecektim diye ağladı #2

    Elazığ’da kaza yapan genç, askerlik sınavına girecektim diye ağladı #3

    Elazığ’da kaza yapan genç, askerlik sınavına girecektim diye ağladı #4


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