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    Elazığ’da kaza: Yön tabelasına çarparak durabildi

    İki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, araçlardan biri yön levhasına çarparak durabildi. Kazada 1’i çocuk, 2 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 26.04.2021 - 18:01
    • Güncelleme : 26.04.2021 - 18:03
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    Elazığ’da kaza: Yön tabelasına çarparak durabildi

    Elazığ merkeze bağlı Malatya Caddesi Misland kavşağında, F.A. idaresindeki otomobil ile V.T. yönetimindeki çarpıştı.

    Kazanın şiddeti ile F.A. yönetimindeki otomobil kontrolden çıktı.

    Otomobil, yön tabelasına devirerek durabildi. 1’i çocuk, 2 kişi kazayı yaralı olarak atlattı.

    İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    İNCELEME BAŞLATILDI

    Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulansa alınarak Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

    Elazığ’da kaza: Yön tabelasına çarparak durabildi #1

    Elazığ’da kaza: Yön tabelasına çarparak durabildi #2

    Elazığ’da kaza: Yön tabelasına çarparak durabildi #3

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