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- Elazığ’da kaza: Yön tabelasına çarparak durabildi
Elazığ’da kaza: Yön tabelasına çarparak durabildi
İki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, araçlardan biri yön levhasına çarparak durabildi. Kazada 1’i çocuk, 2 kişi yaralandı.
- İHA
- 26.04.2021 - 18:01
- Güncelleme : 26.04.2021 - 18:03
Elazığ merkeze bağlı Malatya Caddesi Misland kavşağında, F.A. idaresindeki otomobil ile V.T. yönetimindeki çarpıştı.
Kazanın şiddeti ile F.A. yönetimindeki otomobil kontrolden çıktı.
Otomobil, yön tabelasına devirerek durabildi. 1’i çocuk, 2 kişi kazayı yaralı olarak atlattı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulansa alınarak Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.