Euro
15.58
-0.43%
Dolar
14.21
0.71%
Altın
899.24
2.28%
Borsa
1991
-1.61%
Bitcoin
562.464
-5.37%
BTXN Coin
37.77
2.16%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Çok bulutlu 10 C

    Elazığ'da kına eğlencesi savaşa dönüştü

    Ortalığın savaş alanına döndüğü, silahların da kullanıldığı kına eğlencesinde bir grup, aracın üzerine çıkarak camı kırıp içindeki şahsı çıkarmaya çalıştı.
    • İHA
    • 05.03.2022 - 14:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Elazığ'da kına eğlencesi savaşa dönüştü

    Elazığ merkez Yıldızbağları Mahallesi’nde kına eğlencesinin olduğu sırada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı gruplar arasında tartışma yaşandı.

    Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflardan biri, yaşanan kavganın ardından araca binerken, gruptaki diğer kişiler de aracın etrafını sardı.

    ARACIN CAMINI KIRIP, ADAMI ÇIKARMAYA ÇALIŞTI

    Aracın içine saklanan şahıs camdan çıkardığı pompalı tüfekle etrafa ateş açarken, öfkeli grup da şahsı çıkarmak için otomobilin üzerine çıkıp camları kırdı.

    SİNİR KRİZİ GEÇİRDİLER

    Linç girişiminin yaşandığı kavgada araçtaki şahıs, otomobili sürerek olay yerinden uzaklaşırken, olayda bazı kişilerin sinir krizi ve baygınlık geçirdiği öğrenildi.

    2 ZANLI GÖZALTINA ALINDI

    Kısa sürede olay yerine gelen Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kavgaya müdahale ederek tarafları dağıttı.

    Olayda güvenlik güçleri 2 kişiyi gözaltına alırken, zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

    Elazığ da kına eğlencesi savaşa dönüştü #1

    Elazığ da kına eğlencesi savaşa dönüştü #2

    Elazığ da kına eğlencesi savaşa dönüştü #3


    İlginizi Çekebilir

    Balyoz davasında yargılanan Mehmet Baransu'ya 13 yıl hapis
    Gündem

    Balyoz davasında yargılanan Mehmet Baransu'ya 13 yıl hapis

    Borsada Al-Sat Nasıl Yapılır? Ücretsiz Eğitim Alın
    Meta Trader

    Borsada Al-Sat Nasıl Yapılır? Ücretsiz Eğitim Alın

    Motorola Moto G22 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri
    Teknoloji

    Motorola Moto G22 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

    Görüş Bildir