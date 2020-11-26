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    Elazığ'da kokainle yakalanınca tutuklandı

    Şüphe üzerine durdurulan şahsın üstünde yapılan arama 9 gram kokain ele geçirildi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • DHA
    • 26.11.2020 - 16:28
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    Elazığ'da kokainle yakalanınca tutuklandı

     

    Güvenlik güçlerinin uyuşturucuyla mücadelesi aralıksız sürüyor.

    Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde yapılan denetimlerde, bir kişi dikkat çekti.

    Şüphe üzerine durdurulan A.K.'nin üst aramasında 9 gram kokain ele geçirildi.

    TUTUKLANDI

    Gözaltına alınan A.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. A.K., çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Elazığ da kokainle yakalanınca tutuklandı #1

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