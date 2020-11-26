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- Elazığ'da kokainle yakalanınca tutuklandı
Elazığ'da kokainle yakalanınca tutuklandı
Şüphe üzerine durdurulan şahsın üstünde yapılan arama 9 gram kokain ele geçirildi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- DHA
- 26.11.2020 - 16:28
Güvenlik güçlerinin uyuşturucuyla mücadelesi aralıksız sürüyor.
Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde yapılan denetimlerde, bir kişi dikkat çekti.
Şüphe üzerine durdurulan A.K.'nin üst aramasında 9 gram kokain ele geçirildi.
TUTUKLANDI
Gözaltına alınan A.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. A.K., çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.