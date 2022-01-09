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    Elazığ'da komşusunun danasını kurtarmak isterken canından oldu

    Komşusunun çatıya kaçan danasını indirmek isteyen Ahmet Ulukale, dengesini kaybederek aşağıya düştü. Tedaviye alınan talihsiz adam müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
    • İHA
    • 09.01.2022 - 16:18
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    Elazığ'da komşusunun danasını kurtarmak isterken canından oldu

    Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde Ahmet Ulukale (45) komşusunun danasının çatıya çıktığını görünce danayı kurtarmak istedi.

    ÇATIDAN DÜŞTÜ

    Çatıya çıkan Ulukale, dengesini kaybederek aşağı düştü. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

    MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

    Ambulansla Kovancılar Devlet Hastanesine kaldırılan Ulukale, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ulukale'nin evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

    Elazığ da komşusunun danasını kurtarmak isterken canından oldu #1


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