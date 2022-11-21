Bir şahıs aracından sarkıttığı ipe bağladığı köpekle trafiğe çıktı. O anları gören vatandaşlar, yetkililere şikayet etmek için cep telefonu ile kaydetti.

Elazığ'ın merkezinde Salıbaba Mahallesi’nde, dün akşam saatlerinde yürekleri sızlatan bir olay yaşandı.

Sanayi girişine doğru seyir halinde olan bir araçtan dışarı doğru sarkıtılan iple bağlanan köpek, diğer sürücülerin dikkatini çekti.

O anlar anbean kaydedildi

Hayvana yapılan zulüm ve eziyet karşısında sessiz kalmayan vatandaşlar, o anları cep telefonu kamerası ile saniye saniye kayıt altına alarak şikayette bulundu.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri harekete geçti.

Elazığ'da köpeğe eziyet eden şahsa para cezası kesildi ViDEO







2 bin 239 lira para cezası kesildi



Köpeğe eziyet eden araç sürücüsü U.B. tespit edildi ve trafiği tehlikeye düşürmek ve hayvanları koruma kanuna muhalefetten toplamda 2 bin 239 lira para cezası kesildi.

İHA'nın haberine göre, koruma altına alınan köpek, hayvan barınağına teslim edildi.