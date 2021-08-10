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    Elazığ’da köpeği kurtarmak için girdiği gölde mahsur kaldı

    Baraj gölüne düşen köpeğin sudan çıkamadığını gören Murat Sekendiz, köpeği kurtarabilmek için girdiği suda mahsur kaldı. Sekendiz boğulma tehlikesi geçirirken, köpek kendiliğinden kıyıya çıktı.
    • İHA
    • 10.08.2021 - 09:28
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    Elazığ’da köpeği kurtarmak için girdiği gölde mahsur kaldı

    Elazığ’ın Baskil ilçesinde bir köpek, Şehit Fethi Sekin feribot iskelesinden Karakaya baraj gölüne düştü.

    Murat Sekendiz isimli bir vatandaş, köpeğin kıyıya çıkmakta zorlandığını görünce suya girerek köpeği kurtarmaya çalıştı.

    Köpeğe ulaşmasının ardından yorgun düşen Sekendiz, gölün ortasından mahsur kaldı.

    VATANDAŞLAR TARAFINDAN KURTARILDI

    Köpek bir süre sonra kıyıya çıkarken, boğulma tehlikesi geçiren Sekendiz feribot kaptanı Mihat Önel ve çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

    Elazığ’da köpeği kurtarmak için girdiği gölde mahsur kaldı #1

    KAMERAYA YANSIDI

    Kısa bir süre suda dinlenen Sekendiz, daha sonra kıyıya geldi.

    Yaşanan anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Elazığ’da köpeği kurtarmak için girdiği gölde mahsur kaldı #2

    Elazığ’da köpeği kurtarmak için girdiği gölde mahsur kaldı #3

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